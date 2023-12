Marlene Svazek schweigt sich zu Trump-Reise aus

Eine Spendengala in New York sorgt in Österreich für Diskussionen. US-Ultrarechte standen auf der Einladungsliste ganz oben. Auch FPÖ-Politiker und Mitglieder der deutschen AFD waren vertreten - die „Krone“ berichtete. Mitten unter ihnen: Marlene Svazek. Star der Gala war Ex-Präsident Donald Trump. Zu seinen Ehren richteten New Yorks junge Republikaner den Abend auch aus.