Marlene Svazek bei Trump-Gala in New York

Für Marlene Svazek ging es am vergangenen Wochenden in die USA. Die Salzburger FPÖ-Chefin und Landeshauptmann-Stellvertreterin reiste nach New York, um dort unter anderem an einer Gala von Amerikas ältestem und größtem Klub der jungen Republikaner teilzunehmen. Der lud am Samstag in der Wall Street zu seiner alljährlichen Gala-Veranstaltung ein. Ex-Präsident Donald Trump war der Stargast des Abends.