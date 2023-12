Drogenschlucker besaß nur elf Tage Führerschein

Test schlug bei THC an

Dieser ergab ein positives Ergebnis auf THC. In der anschließenden klinischen Untersuchung durch den Polizeiarzt wurde der Verdacht der Drogenbeeinträchtigung bestätigt und der Mann als fahruntauglich eingestuft. Der Führerschein wurde ihm abgenommen und Anzeige an die BH Rohrbach erstattet.