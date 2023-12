Forderung nach Aus für Geschlechts-OPs bei Kindern

Betroffene sprechen von Verstümmelung

Oft fehle das Wissen darüber, „wie vielfältig sich Körper entwickeln können und vor allem, dass das auch in Ordnung ist“, schilderte Tinou Ponzer vom Verein Intergeschlechtlicher Menschen Österreich (VIMÖ) am Montag im Ö1-„Morgenjournal“. Geschlechtsverändernde Operationen an intergeschlechtlichen Babys, Kindern und Jugendlichen seien allerdings massive Menschenrechtsverletzungen, betonte Achitz. Vorschnelle Operationen würden später oft zu schweren Traumatisierungen führen und die Betroffenen die geschlechtszuordnenden Operationen häufig als Verstümmelung empfinden.