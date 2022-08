Trans, nicht-binär und Co.: Wer bin ich wirklich?

Vor Kurzem hat Jennifer Lopez für Aufregung gesorgt, weil sie auf der Bühne verkündet hat, dass ihr Kind Emme nicht-binär ist, sich also weder mit dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht identifiziert. Auch Demi Lovato, Sam Smith oder Elliot Page haben bereits in der Öffentlichkeit über ihre Geschlechtsidentitäten als nicht-binäre oder Trans-Personen gesprochen. Was ist der Unterschied? Wie findet man für sich die eigene Geschlechtsidentität heraus? Wie kann ich Menschen in ihrem Umfeld beim „Coming-out“ unterstützen und welche Rolle spielt die richtige Nutzung der Sprache dabei?