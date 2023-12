17-Jähriger raste mit 187 km/h vor Polizei davon

Trotz Anhaltezeichen

Anhaltezeichen wurden missachtet, mehrere weitere Verkehrsteilnehmer wurden zum Abbremsen und Ausweichen genötigt, hielt die Polizei fest. Die Verfolgung per Streife wurde in Hadres abgebrochen - „aufgrund der riskanten Fahrweise und der Gefährdung der anderen Verkehrsteilnehmer und Fußgänger“ durch den Tempobolzer, wie es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Niederösterreich hieß.