Ein Burgenländer haut in Afrika in die Tasten

Ganz in diesem Sinne ist nach seinem Weihnachtsbestseller „Von Christkinderln und Weihnachtsmandeln“ nun in der Edition lex liszt 12 von Hortst Horvath sein neuester Roman erschienen. In „69 Stunden ins Paradies“ erlebt ein europäischer Außendienstmitarbeiter für Afrika während einer privaten Afrikareise Abenteuer, die man nicht für möglich halten würde, die aber durchwegs tatsächlich genau so passiert sind.