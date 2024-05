„Wir alle sehnen uns nach mehr Lebendigkeit“

Krisen und Kriege, die Teuerung, der Vormarsch der Künstlichen Intelligenz und vielleicht auch noch private Probleme: All dies weckt in vielen gerade den Wunsch nach mehr Leichtigkeit und Lebendigkeit. Alfons Haider, Generalintendant der Festspielsparte bei den Kulturbetrieben Burgenland, kann das verstehen: „Die Leute haben genug von Negativschlagzeilen. Sie sehnen sich nach Ablenkung und qualitativer Unterhaltung, die sie im Herzen berührt und wieder daran erinnert, dass das Leben auch schön sein kann. Nicht umsonst gewinnen Theater und Musicals gerade immer mehr an Bedeutung.“