Die Entscheidung fällt am allerletzten Spieltag

Rajko Rep traf in Leobendorf gleich viermal

Man kann durchaus sagen, dass es läuft, in der Sportstadt Oberwart. Die Basketballer wurden am Donnerstag Österreichischer Meister, die Fußballer feierten am Samstag in der Regionalliga Ost einen eindrucksvollen 5:0-Erfolg in Leobendorf. Schon in der ersten Minute brachte der im Winter verpflichtete Rajko Rep den Aufsteiger in Front, insgesamt traf der überragende Ex-Hartberger nicht weniger als viermal. Nach dem starken Frühjahr ist nun sogar noch ein einstelliger Tabellenplatz in Reichweite.