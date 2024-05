Blitzschläge hielten die Feuerwehren auf Trab

Brand in Scheune

In Buchschachen (Bezirk Oberwart) brach in einer Scheune in der Nacht auf Sonntag ein Feuer aus. Sechs Feuerwehren wurden alarmiert und konnten durch einen gezielten Schnellangriff Schlimmeres verhindern. Den Helfer gelang es dabei, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen. Eine Ausbreitung auf den gesamten Dachstuhl sowie angrenzende Gebäudeteile wurde verhindert. Die Brandursache steht noch nicht fest, am wahrscheinlichsten ist ein Blitzschlag aufgrund der heftigen Gewitter.