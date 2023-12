Gasimporte aus Russland erreichen neuen Rekordwert

Experte fordert mehr Alternativen zu Norwegen

Doch wie kann sich Österreich aus der Abhängigkeit von Putin lösen? Sustala: „Es braucht nicht nur Lieferzusagen aus Norwegen, sondern auch Pipeline-Kapazitäten, insbesondere in Oberösterreich an der deutsch-österreichischen Grenze, um Gas in ausreichender Menge nach Österreich zu bringen.“ Man müsse in Gasinfrastruktur investieren und sie ausbauen, um mehr Quellen anzapfen zu können.