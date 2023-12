Lustenau: „Jetzt muss alles sehr schnell gehen“

Der gestrige 2:1-Sieg der WSG Tirol bei BW Linz hat die Situation bei der Austria zusätzlich verschärft. Der Rückstand auf die Silberberger-Elf beträgt bereits acht Punkte. Besonders brisant: in der ersten Frühjahrsrunde steht am Tivoli gleich das direkte Duell an. Geht auch das verloren, kann trotz Punkteteilung fast schon für die zweite Liga geplant werden. Wenn am 10. Februar der Anpfiff erfolgt, muss die Mannschaft auf den Punkt hin voll präsent sein. Dem neuen Trainer bleibt also keine Eingewöhnungszeit.