Stürmischer Bergadvent samt Kreuz aus Skiern

Nach der Topitza in Südkärnten ging es bei den „Krone“-Adventwanderungen am zweiten Advent von der Frido-Kordon-Hütte auf das 2370 Meter hohe Stubeck, dass sich mal wieder von seiner stürmischen Seite zeigte. Die beiden Liesertaler Siegi Winkler und Rudi Pirker hatten - wie es längst lieb gewonnene Tradition ist - zuvor einen Adventkranz am Gipfelkreuz befestigt.