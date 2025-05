Durch das „Steinerne Meer“ zur Neuen Alplhütte

Unsere Route leitet gleichbleibend rechts am (dauerhaft geschlossenen) Strassberghaus vorbei und zweigt bald danach links auf den „Alpbachsteig Steinernes Meer“ ab. Der mündet rasch zurück in den Fahrweg, dem wir kurz folgen (an der Stelle nicht den bezeichneten, steilen Fahrweg wählen). In der Linkskehre vor dem lieblichen Alpbach beginnt der Steig richtig.