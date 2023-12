Blasmusikpop im Dorf, wilde Kerle und Piraten

Schon am Vormittag verrät in der Staatsoper „Wanderopern“-Spezialistin Nina Blum, wie viel Pirates of the Caribbean in Wagners „Fliegendem Holländer“ steckt. Sie schickt Senta und ihre Freundin, die Schiffsratte, quer durch die Staatsoper. Erik muss aus den Fängen des Holländers, dem Kapitän des „Verfluchten Geisterschiffes“ , befreit werden.