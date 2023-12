LIVE ab 14.30 Uhr: Rapid gegen Red Bull Salzburg

„Haben es komplett in der eigenen Hand“

An den Kampf um einen Platz in der Meistergruppe verschwendet Klauß noch nicht allzu viele Gedanken. „Wir haben es komplett in der eigenen Hand. Wichtig ist jetzt einmal das Spiel gegen Salzburg, dann werden wir schauen, wie es im Februar weitergeht. Noch empfinde ich es nicht als ein Rennen um den sechsten Platz. Wir wollen einfach Punkte holen.“