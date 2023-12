Falsche Dachdecker rissen Löcher ins Budget

Vermeintliche Handwerker-Profis sorgen derzeit vor allem in Bruck an der Leitha für mehrere Anzeigen bei der Polizei. Die Betrüger klingeln an Haustüren und bieten den Bewohnern Dachdeckerarbeiten an, die angeblich dringend umgesetzt werden sollten, um gravierende Schäden am Gebäude zu vermeiden.