Gericht in Texas verbietet Frau Abtreibung

Das Abtreibungsrecht ist eines der umstrittensten gesellschaftspolitischen Themen in den USA. Der Fall erinnert unter anderem an eine 37-Jährige in Polen, die während ihrer Schwangerschaft ums Leben kam. Einer von zwei Föten starb im Bauch, die Entfernung wurde in dem Land mit dem fast vollständigen Abtreibungsverbot nicht genehmigt. Das war auch nicht das erste Mal, dass eine Schwangere in Polen starb, weil ihr trotz Komplikationen eine Abtreibung verweigert wurde.