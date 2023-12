Palästinenser fällen jetzt Bäume auf Friedhof

„Jede sinnvolle humanitäre Aktion unmöglich“

Recht und Ordnung seien zusammengebrochen, was jede sinnvolle humanitäre Aktion unmöglich mache. Es herrsche Chaos und Verzweiflung (siehe Video oben). Skau hatte sich am Freitag in Gaza ein Bild von der Lage gemacht. Er habe beobachtet, dass nur ein Bruchteil der nötigen Lebensmittel in das abgeriegelte Gebiet gelange, es an Treibstoff mangle und niemand sicher sei. An den Verteilungsstellen für humanitäre Hilfsgüter drängten sich Tausende verzweifelte, hungernde Menschen, in den Lagerstätten herrsche Verwirrung. Die Toiletten seien in einem schlechten Zustand.