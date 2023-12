Schluss mit Winterzauber: Es wird wieder milder

Nächste Woche wird es milder

In der neuen Woche setzt sich die milde Westströmung schließlich im ganzen Land durch, dementsprechend unwinterlich zeigen sich dann auch die Höchstwerte. Meist werden fünf bis elf Grad erreicht, etwas kälter bleibt es dabei stets in manchen Alpentälern oder geschützten Beckenlagen. Zudem kommt es wiederholt zu Regen, die Schneefallgrenze zieht sich jenseits der 1500 Meter zurück. Mit Wind, Regen und milder Luft geht es dem Schnee im Flachland dann endgültig an den Kragen, in Lagen unterhalb von 700 Metern wird wohl in der kommenden Woche jegliche weiße Pracht wegschmelzen.