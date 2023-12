Einkaufsfeiertag lässt Salzburger Händler aufatmen

Wechsel in den Europark: Auch hier dauert es in der Garage Minuten, um sein Auto abstellen zu können. „Ab 10 Uhr ist es richtig losgegangen. Die Händler berichten von sehr guten Frequenzen“, erklärt Center-Manager Manuel Mayer. Dank der Konstellation mit dem verlängerten Wochenende trifft man auf sehr entspannte Einkäufer und Bummler. Was wegen der Teuerung unter dem Jahr weniger ausgegeben worden ist, dürfte nun nachgeholt werden „Bei Weihnachten will man halt am wenigsten sparen“, erzählt eine Mutter, die mit zwei Kleinkindern und drei vollen Einkaufstüten vorbeihuscht.