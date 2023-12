„Schneekönigin“ Kate in Weiß bei Weihnachtskonzert

Für den glanzvollen Abend in London, zu dem Kate schon zum dritten Mal in Folge geladen hatte, blieb die Prinzessin von Wales ihrem Stil treu. Bei der Ankunft für ihr „Royal Carols: Together at Christmas“-Konzert in der Westminster Abbey trug die 41-Jährige nämlich kein Kleid, sondern eine weiße Stoffhose mit weitem Bein.