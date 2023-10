Präsidentenwahl: Keine Rivalen für Putin in Sicht

Man muss kein Russland-Experte sein um zu ahnen, dass Wladimir Putin im kommenden Jahr so gut wie ohne Konkurrenz in die russische Präsidentschaftswahl gehen wird. Dies bestätigte am Dienstag auch sein Sprecher, Dmitri Peskow, der am Rande eines Besuchs in China betonte, dass Putin „zweifellos die Nummer eins“ in Russland ist.