Hunter Biden wegen Steuerhinterziehung angeklagt

Es geht um die Jahre 2016 bis Mitte Oktober 2020. In diesem Zeitraum soll Hunter Biden mehr als sieben Millionen US-Dollar (umgerechnet 6,5 Millionen Euro) an Einnahmen verbucht haben. Steuern habe er dafür keine gezahlt, sondern Geld „für Drogen, Hostessen und Freundinnen, Luxushotels und Mietobjekte, exotische Autos, Kleidung und andere Dinge persönlicher Natur, kurzum: für alles außer seine Steuern“ aufgewendet, heißt es in der 56-seitigen Anklageschrift. Der US-Präsidentensohn soll zudem Steuern hinterzogen und falsche Steuerdokumente eingereicht haben. In der Anklage sind beispielsweise undurchsichtige Auslandsgeschäfte aufgelistet sowie Zahlungen eines „persönlichen Freundes“ in der Höhe von 1,2 Millionen US-Dollar (umgerechnet 1,11 Millionen Euro) über mehrere Monate im Jahr 2020.