Radfahrerin von Lkw erfasst und schwer verletzt

Am 7. Dezember gegen 11.50 Uhr lenkte ein 37-jähriger Österreicher einen Lkw in Innsbruck auf dem Fürstenweg in östliche Richtung. Bei der Kreuzung mit der Bachlechnerstraße ordnete der Mann den Lkw am linken Fahrstreifen des Fürstenwegs ein, um in die Bachlechnerstraße einzubiegen.