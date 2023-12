Schütze an Universität war abgelehnter Professor

Im US-Bundesstaat Texas wurde unterdessen ein Mann festgenommen, der sechs Menschen getötet haben soll. Dem 34-Jährigen wird vorgeworfen, am Dienstag an vier verschiedenen Orten in Austin das Feuer eröffnet und dabei vier Menschen getötet sowie zwei Polizisten verletzt zu haben. Er wird auch verdächtigt, zuvor in der Stadt San Antonio zwei Menschen getötet zu haben. Bei diesen handelt es sich vermutlich um seine Eltern.