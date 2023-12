Schießerei an Universität im US-Bundesstaat Nevada

„Es scheinen mehrere Personen betroffen zu sein“, teilte die Polizei in Las Vegas mit. Sie hätten Berichte über einen Angreifer erhalten. Über die Hintergründe des Vorfalls war am Mittwochabend (Stand 23 Uhr) noch nichts bekannt. Auf Social Media berichtet unter anderem ein Journalist von einer Schießerei in einem Studierendenverband der Universität in Las Vegas.