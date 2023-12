20 Hunde-Sheriffs in ganz Wien auf Streife

Am Donnerstag wurde im Rathaus eine neue Initiative der Stadt Wien präsentiert. Das „Wiener Hunde-Team“ soll mit kommendem Jahr die Aufmerksamkeit der Hundehalter für ein tierschutzgerechtes und rechtskonformes Verhalten erhöhen. All jene Hundehalter, die sich künftig nicht an bestehende Gesetze halten, haben mit empfindlichen Strafen zu rechnen! So werden die „Hunde-Sheriffs“ auch kontrollieren, ob die Vierbeiner gechippt und registriert sind. Satte 500 Euro Bußgeld erwartet all jene, die dabei nachlässig sind. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.