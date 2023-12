Drogendrama: 27-Jähriger lag leblos auf der Couch

Was sich genau am Vorabend in der Wohnung abgespielt hatte, ist unbekannt - beziehungsweise wird nicht öffentlich kommuniziert. Fest steht aber: Als der Hausherr gegen 11 Uhr vormittags aufstand, zeigte sein 27-jähriger Übernachtungsgast auf der Couch keine Lebenszeichen. Umgehend setzte der 30-jährige Freund die Rettungskette in Gang.