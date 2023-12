Mit der Radlobby sportlich ins neue Jahr strampeln

Das strebt man jetzt auch für 2024 an. „Wir wollen am Nachmittag gemeinsam eine kleine Radeltour machen“, so der Obmann der Parndorfer Lobby, Johan Rosman. Die Tour wird bei jedem Wetter außer bei Lebensgefahr, sprich Glatteis oder einer Temperatur unter -10 Grad auf jeden Fall stattfinden. Wo es genau hingehen soll, ist noch nicht ganz fixiert. „Die Details, sprich wann wir uns wo treffen und die Route werden auf unserer Homepage radlobby.at/parndorf zu finden sein“, so Rosman.