Gewaltambulanzen starten zunächst im Osten

Zur Modellregion gehören die Bundesländer Wien, Niederösterreich, das Burgenland, die Steiermark und Kärnten. In Graz gibt es bereits eine Gewaltambulanz, die aber noch nicht rund um die Uhr geöffnet ist. Wie berichtet, handelt es sich bei Gewaltambulanzen um einen Untersuchungsraum an einem fixen Standort. Sie sehen ein kostenloses und verfahrensunabhängiges Sichern von Beweisen durch Fachleute aus der Gerichtsmedizin vor. „Frauen brauchen möglichst niederschwellige Orte, um sich in geschütztem Setting kostenlos untersuchen lassen zu können“, sagte Justizministerin Alma Zadić (Grüne). Die Gewaltbetroffenen sollen außerdem an Frauen- und Opferschutzeinrichtungen weitervermittelt werden.