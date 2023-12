ÖGB warnt: Niemand auf Alterserhöhung vorbereitet

Von 1. Jänner 2024 bis zum Jahr 2033 wird das Pensionsantrittsalter von Frauen schrittweise angehoben - von derzeit 60 auf 65 Jahre. Der ÖGB beklagt, dass „niemand auf die Anhebung vorbereitet ist“ und hat am Mittwoch ein Bündel an Forderungen an die Politik gestellt, die „bewusst wegschaut“.