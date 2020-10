Was Tierbesitzer über Zecken wissen sollten

In West- und Mitteleuropa ist der sogenannte Gemeine Holzbock (Ixodes ricinus) praktisch überall verbreitet. Zecken werden bei einer Temperatur von sieben bis zehn Grad Celsius aktiv und warten auf Gräsern oder Büschen auf einen geeigneten Wirt. Gehen Hund oder Katze vorbei, krallt sich der Parasit fest und sucht nach einer geeigneten Stichstelle. Bevorzugt beißen Zecken im Kopf- und Halsbereich, am Bauch, in der Leistengegend und an den Extremitäten.