„Es ist vorbei“: Grazer Traditionsbetrieb schließt

„Nach 85 Jahren müssen wir unser Geschäft leider zusperren.“ Schilder wie dieses, das aktuell in der Tür von Kindermoden Gerstner am Franziskanerplatz in Graz hängt, sind seit einigen Jahren bei vielen steirischen Traditionsunternehmen zu finden. „Wir konnten das Geschäft einfach nicht mehr gewinnbringend führen“, erklärt Eva Tiefnig. Sie hat den Shop, der sich auf Trachten- und Festtagsmode für Kinder spezialisiert hatte und dafür in der gesamten Steiermark bekannt war, in dritter Generation geführt.