Jugendbanden: Donaustadt kommt nicht zur Ruhe

Die Mieter im Gemeindebau in der Böckhgasse 2-4 sind verzweifelt. Seit Monaten wird der Innenhof von Jugendbanden, die sich im gegenüberliegenden Steinbauerpark treffen, frequentiert - und dabei haben die meist jungen Burschen nichts Gutes im Sinn. Auch in der Donaustadt terrorisieren Jugendbanden ganze Grätzel. Ein Kinder - und Jugendpsychologe erklärt die Hintergründe der zunehmenden Gewaltbereitschaft von jungen Leute.