18-Jähriger raste mit 230 km/h vor Polizei davon

Am Dienstagabend gegen 23.55 Uhr wurde eine Verkehrsstreife auf den 18-Jährigen aus Graz aufmerksam, als dieser eine rote Ampel in der Kärntnerstraße missachtete und mit hoher Geschwindigkeit links in die Gradnerstraße einbog. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und versuchten, das Fahrzeug einer Kontrolle zu unterziehen.