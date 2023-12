Befriedigend (1) | Befriedigend (2)

Befriedigend (1). Na, wie war die Schularbeit?, fragt man den Sprößling. „Ich habe kein gutes Gefühl“, kommt da oft zur Antwort. Ein paar Tage später ist das Ergebnis da. „Es ist sich ein Befriedigend ausgegangen“. Erleichterung. An solche Situationen erinnert der neueste PISA-Test. Seit Corona gab es keine dieser internationalen Leistungsüberprüfungen für die Schüler. Davor hatte Österreich nie mit guten Ergebnissen geglänzt, eher im Gegenteil. Die Sorge war daher nicht unberechtigt, dass unsere Schüler, unsere Lehrer, unsere Schulen und unser Bildungssystem am Dienstag wieder mit einer schlechten Note heimkommen. Und dann? Gar nicht sooo schlecht. In Mathematik hat sich das Ergebnis Österreichs zwar verschlechtert, weil sich aber der Schnitt aller geprüften OECD-Länder insgesamt nach unten verschoben hat, liegen wir damit auch nicht so übel - nämlich über dem Durchschnittswert. Im Lesen gab es einen zarten Rückgang, bei den Naturwissenschaften blieben die Ergebnisse stabil. Bleibt als Resümee: Das Gesamtergebnis liegt irgendwo auf „Befriedigend“-Niveau. Befriedigend darf das aber keinesfalls sein!