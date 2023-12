Von Alu bis Stahl: Jetzt wird der Schrott knapp

Der Konzern mit Sitz in Linz ist gerade dabei, die Stahlproduktion „grün“ zu machen. Mit Strom betriebene Lichtbogenöfen werden die Hochöfen in Linz und Donawitz ersetzen. Schrott wird dabei als Ausgangsmaterial immer bedeutender - nicht nur für die Voestalpine. Rotter ortet eine zunehmende Mangelsituation: „In den nächsten beiden Jahrzehnten wird es eine große Herausforderung sein, den Bedarf in Europa selbst zu decken.“