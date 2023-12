Das sind die Pläne und Visionen des neuen Bosses

Gibt es eine Art Mission, wie sie andere Vereine ausgerufen haben? Rapid zum Beispiel ist einst an der Mission 33 zerbrochen.

Pildner-Steinburg: So etwas finde ich nicht schlau. Unsere Mission war es, Eishockey in Graz zu etablieren. Das ist uns im Großen und Ganzen gelungen. Auch wenn es sportlich momentan nicht so gut läuft. Graz ist eine Nummer in der Liga. Und auch als Spielort attraktiv. Sonst hätte man nicht einen Trainer Pennerborn holen können, auch wenn er bis dato seinen Stil noch nicht ganz durchgebracht hat. Natürlich will jeder sportlich erfolgreich sein und Meister werden. Ich sage Ihnen aber ganz ehrlich: Was ist nach dem Meistertitel? Ich kann ihnen viele Beispiele gescheiterter Präsidenten zeigen. Die sind Meister geworden und dann abgestürzt. Nicht nur sportlich, auch finanziell. Ich warne jeden, mit aller Gewalt Meister werden zu wollen. Es geht nur über Kontinuität und gute Arbeit.