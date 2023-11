Sportdirektor? 99ers klopften beim Kapitän an

Wird es dem Vernehmen nach auch nicht. Mit der bevorstehenden Übergabe von Präsident Jochen Pildner-Steinburg nach der Saison (Speditions-Größe Herbert Jerich soll sein designierter Nachfolger werden), brechen ganz oben auf der Grazer Kommandobrücke neue Zeiten an. Aber nicht nur dort. So sucht - nach vielen Jahren der Diskussion um diese im Klub vakante Position - Geschäftsführer Bernd Vollmann nun auch offiziell nach einem Sportdirektor für die 99ers. „Wir reden mit sehr vielen Kandidaten“, so Vollmann. Dabei fallen in der Gerüchteküche bereits einige Namen. Etwa jener von Dieter Kalt jun. oder Alex Mellitzer. Oder jener von Philipp Pinter!