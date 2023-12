Aussage vor U-Ausschuss mit Neos abgesprochen?

Barthold über Treffen: „Das war ja kein Verbot“

Am Wiener Handelsgericht sind die Treffen zwischen Barthold und Krisper also erneut Thema. Die es freilich gab, sagt der ehemalige Fußballer und Rapid-Torwart vor Richter Alexander Sackl. Der einwirft: „Da gehe ich doch nicht hin zu diesem Zeitpunkt“ - denn da wusste der Glücksspiel-Kritiker bereits, dass er im Ibiza-U-Ausschuss aussagen musste. „Das war ja kein Verbot“, so die Antwort des Zeugen, seine Angaben im Ausschuss habe man aber nicht besprochen. Krisper räumte bereits ein, dass Verfahrensabläufe ein Thema gewesen sein, aber keine Inhalte.