Barthold: „Nie über U-Ausschuss gesprochen“

ÖVP-Attacke gegen Krisper

ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger hatte am Montag auf Basis eines Berichts der Plattform EU-Infothek Vorwürfe gegen Krisper erhoben. Laut dem Bericht soll Krisper Barthold getroffen haben, um ihn auf seine Aussage vorzubereiten. Dagegen sind die NEOS vor dem Handelsgericht vorgegangen, jedoch in erster Instanz abgeblitzt. Hanger sah am Montag „wasserdichte Beweise“, dass Krisper die Unwahrheit gesagt habe.