ÖSV-Dame gibt mit drei Jahren Verspätung ihr Debüt

Schaulaufen für die Abfahrt am Samstag

Dementsprechend groß ist die Vorfreude bei der Head-Pilotin, die sich dank ihres zweiten Rangs in der Europacup-Super-G-Endabrechnung ein fixes Weltcupticket für den Winter geholt hatte. „Wir hatten zuletzt sehr gute Trainingstage in Copper Mountain, ich fühle mich wohl und freue mich auf die Rennen“, sagt Niederwieser, die sich in den offiziellen Trainings auch für ein Abfahrtsticket am Samstag empfehlen will. „Natürlich werde ich ein wenig nervös sein, wenn es dann endlich losgeht. Eine gesunde Nervosität ist aber ohnehin etwas Gutes.“ Was sind die Ziele fürs Debüt? „Vor dem ersten Rennen weiß man nie, wo man steht. Sollte ich es in die Punkte schaffen, wäre ich aber mehr als zufrieden.“