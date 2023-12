Frankreich friert Vermögen von Hamas-Führern ein

Der Krieg zwischen dem israelischen Heer und der Hamas dauert bereits acht Wochen. Am 7. Oktober waren hunderte Kämpferinnen und Kämpfer der Terrororganisation nach Israel eingedrungen und hatten überwiegend an Zivilpersonen Gräueltaten verübt. Nach israelischen Angaben wurden etwa 1200 Menschen getötet und weitere 240 als Geiseln verschleppt. Als Reaktion begannen die israelischen Streitkräfte mit massiven Angriffen auf Ziele im Gazastreifen. Nach Angaben der Hamas, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, wurden seitdem fast 15.900 Menschen in dem Palästinensergebiet getötet, die meisten von ihnen Zivilpersonen.