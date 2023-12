Nigeria: Dutzende Zivilisten versehentlich getötet

Die nigerianischen Streitkräfte hatten am Montag eingeräumt, bei einem Drohnenangriff, der Rebellen gelten sollte, am Sonntagabend versehentlich Dorfbewohner getroffen zu haben, die im Dorf Tudun Biri ein muslimisches Fest gefeiert hatten. Zuvor hatte das Militär noch dementiert, die feiernden Muslime angegriffen zu haben. Die Anschuldigungen hatte zuerst Samuel Aruwan, ein Vertreter des Ministeriums für innere Sicherheit in Kaduna erhoben. Laut Aruwan sei die Luftwaffe „auf einer Routinemission gegen Terroristen“ gewesen.