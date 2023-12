Adventkranz fing Feuer: Ehemann löschte

Die Frau hatte, wie wohl viele andere, am Sonntag die erste Kerze am Adventkranz angezündet. Doch kurz danach zerbrach das Glas, in dem sich die Kerze befand: Laut Polizei fing dadurch der Adventkranz zu brennen an. Die Flammen breiteten sich auf Tischdecke und Sessel aus.