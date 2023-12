Wenn Polit-Krampusse Wahlen gewinnen

Jener Politiker, dessen Partei gegenwärtig in allen Umfragen haushoch führt, der selbst im Kanzler-Ranking an der Spitze steht - genau, es handelt sich um den FPÖ-Chef - wird gegenwärtig zum innenpolitischen Gottseibeiuns hochstilisiert. Eben jene politischen Kommentatoren, die bereits im Falle des vor 15 Jahren verunfallten Bärentalers den Untergang der Republik erkennen wollten, die danach durch den politischen Aufstieg des Zahntechnikers aus dem dritten Wiener Gemeindebezirk eine tödliche Bedrohung der Europäischen Union sahen, sie befürchten jetzt durch einen „Volkskanzler“ Kickl den Umbau unseres Landes in einen autoritären Staat.