Kickl will Bundespräsident Demokratie beibringen

Wenn Van der Bellen die Angelobung einer Regierung, die über eine Mehrheit im Parlament verfügt, verweigert, provoziere er eine Staatskrise. „Das ist die Verschwörung gegen die Bevölkerung. Zu sagen: Ihr könnt wählen, was ihr wollt, wenn es dem System und den Eliten nicht in den Kram passt, machen wir, was wir wollen“, so der blaue Parteichef in Richtung Hofburg.