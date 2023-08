Kickl: Nulllohnrunde „geht zu wenig weit“

Kanzler: „Nulllohnrunde für Spitzenvertreter der Bundesebene“

Nachdem es am Dienstagvormittag noch geheißen hatte, dass Politikergehälter um bis zu 9,7 Prozent angehoben werden könnten, meldete sich am Nachmittag die Regierungsspitze zu Wort und kündigte an, dass die automatische Inflationsanpassung nicht in der gesetzlich vorgesehenen Form kommen wird. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) stellten klar: „Für Spitzenvertreter/innen der Bundesebene wird es eine Nulllohnrunde geben, die Gehälter werden nicht der Inflation angepasst.“ Das betrifft unter anderem den Bundespräsidenten, den Bundeskanzler, den Vizekanzler, alle Minister/innen und Staatsekretär/innen, Nationalratspräsident/innen und Klubobleute. Für die Landespolitik, die Abgeordneten aller Ebenen können die Gehälter um die Hälfte des vom Rechnungshof errechneten Wertes steigen.