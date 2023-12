Eine warme Mahlzeit schützt vor Kinderheirat

„Das einzige Essen, das wir am Tag bekommen, ist das von Mary‘s Meals.“ Diese Aussage stammt von der zwölfjährigen Aping aus dem Südsudan. Sie erzählt weiter: „Das ist der Grund, warum wir in die Schule gehen, denn zu Hause haben wir nichts zu essen.“ Das Lächeln auf dem Gesicht des Mädchens spricht Bände über die Kraft von Mary‘s Meals. Jede Mahlzeit öffnet Türen zu einer besseren Zukunft, in der Bildung nicht nur ein Traum, sondern eine erreichbare Realität ist.